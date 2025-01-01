Паричната гаранция от 200 000 лева за общинския съветник Николай Стефанов е внесена, съобщиха за БТА от Окръжния съд във Варна. Делото, на което мярката „парична гаранция“ замени домашния арест на мъжа, бе гледано днес.

Както БТА информира, Стефанов и общинският съветник Йордан Кателиев са обвиняеми за участие в престъпен сговор с цел получаване на облага заедно с кмета на града Благомир Коцев. Тримата бяха задържани на 8 юли по разследване за корупционно престъпление.

Варненският съд преразглежда мерките на на общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев

На 12 юли Софийският градски съд постанови те да бъдат оставени в ареста. На 9 октомври Апелативният съд в столицата реши двамата общински съветници да бъдат поставени под домашен арест. Защитата им обжалва мярката пред Варненския окръжен съд, който днес определи парична гаранция от 200 000 лева за Стефанов и от 150 000 лева за Кателиев.

Разпоредителното заседание по делото, по което са обвиняеми двамата общински съветници и кметът на Варна, е насрочено за 17 февруари 2026 г.