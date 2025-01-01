Заловиха 71-годишен дилър и негов 17-годишен клиент в момент на сделка в Червен бряг, съобщиха от полицията.

Двамата са засечени на 23 август в момент на реализиране на сделка с марихуана на улица.

При задържането в джоба на непълнолетния е намерен полиетиленов плик с размери 5 см Х 5 см., със суха зелена тревиста маса с мирис на марихуана. В ръката си 71-годишният държал две банкноти с номинал по 10 лева.

В жилището на дилъра са установени различни видове наркотици. Открити са стъклен буркан със суха зелена тревиста маса и четири плика, съдържащи бяло кристалообразно вещество, стъклен буркан, пластмасово шише и пластмасов контейнер, съдържащи черно прахообразно вещество, 225 боеприпаса от различни калибри и един компютър.

От вилата му край Червен бряг са иззети две електронни везни, множество пликове с различни размери, вакумно запечатани пликове със суха зелена тревиста маса, както и пликове с бяло кристалообразно вещество. Предстои назначаване на физикохимическа експертиза.

Мъжът е бил задържан и по случая се води разследване.