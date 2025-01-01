На 27 и 28 август президентът Румен Радев ще бъде на работно посещение във Федерална република Германия, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

В Берлин българският държавен глава ще проведе среща със своя колега президента Франк-Валтер Щайнмайер.

Радев: Германия е нашият най-важен и стратегически съюзник и партньор в НАТО и ЕС

По покана на изпълнителния директор на най-големия отбранителен концерн в Европа „Райнметал“ Армин Папергер президентът Румен Радев ще участва в официалната церемония по откриване на високотехнологичен завод в Унтерлюс, Долна Саксония.

Радев: Българската военна индустрия е с богат опит и утвърдено място на световните пазари

Визитата на българския държавен във Федерална република Германия е продължение на срещата между Румен Радев и Армин Папергер по време на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари тази година, на която бяха определени конкретни области за инвестиционно и индустриално сътрудничество с българската отбранителна индустрия и наука.

В резултат на тази среща през март Армин Папергер посети България по покана на българския държавен глава и в президентската институция проведе срещи с водещи представители на отбранителната индустрия и на изпълнителната власт.