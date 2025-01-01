Установиха таксиметров автомобил, извършващ нерегламентиран превоз на пътници, съобщиха от полицията в Свищов.

В неделя около 01,00 ч. в крайдунавския град е извършена проверка на лек автомобил с жълт цвят, облепен с надписи, обозначаващи таксиметров автомобил, управляван от 40-годишен местен жител.

В хода на проверката е установено, че в автомобила се превозват двама пътници, но шофьорът няма необходимите лицензи и регистрации, изискващи се при подобна дейност.

По случая е започнато разследване.