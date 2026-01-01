Минути след като президентът Илияна Йотова обяви Андрей Гюров за нов служебен премиер, политологът Татяна Буруджиева коментира избора и очакванията към предстоящото служебно правителство в новия епизод на „Телеграфно подкастът“.

Телеграфно подкастът

„Ако се съди по политическия и професионалния му опит, няма индикации Гюров да бъде слаб премиер. Проблемът не е в личността му, а в рискът служебният кабинет да се превърне в повод за нови обществени разделения заради вече появили се юридически и политически спорове“, каза Буруджиева.

Политологът прогнозира и атаки срещу президента Йотова. „Решението ѝ вероятно е съобразено с обществените нагласи – да бъде избрана фигура, която не се свързва със задкулисни зависимости. Основният въпрос не е самият избор, а защо процедурата отне две седмици, при положение че можеше да бъде завършена по-бързо в рамките на Конституцията“, добави тя.

Буруджиева подчерта, че очакванията към служебното правителство трябва да бъдат реалистични. „Кабинетът няма да реши дълбоките проблеми с корупцията и модела на управление, но може да покаже дали е възможно професионално и експертно управление, дистанцирано от партиите, което да успокои обществото и да не задълбочава съмненията в изборния процес.“

Според нея ролята на Йотова и президента Радев е била ключова и решението със сигурност е било съгласувано на най-високо ниво. „Във втория мандат на Радев и Йотова се наблюдава пълна синхронизация в публичните им позиции – за разлика от първия, когато имаше видими разминавания. Това е ясен знак за координирани решения“, посочи политологът.

Буруджиева коментира и внимателно изгражданата публична позиция на Радев: „Това е стратегия, но с рискове. Опитът му е да създаде образ на „загадъчна фигура“, подобно на Симеон Сакскобургготски, но моделът трудно може да се повтори, тъй като президентът не може напълно да пренесе образа си в партийна и парламентарна битка.“

По отношение на предстоящите избори, политологът подчерта, че основната задача на служебния кабинет е да осигури честен изборен процес и да не задълбочава кризите. „Държавата е в многопластова криза – бюджетна, институционална, политическа и обществена. Служебният кабинет може да покаже дали е възможно експертно управление, което взема решения в интерес на гражданите“, каза Буруджиева.

По думите ѝ темата за промените в Изборния кодекс вече е част от предизборната битка, особено за т.нар. „патриотичен вот“. „Активността може да се повиши, но не виждам условия за милиони нови гласове. В момента партиите са затворени в собствените си електорати“, добави тя.

Що се отнася до кандидатурата на Йотова за президент, Буруджиева смята, че тя е силна, с международен опит и авторитет, но политическата среда в България е крайно персонализирана и често враждебна към жени лидери. „Възможно е да спечели, но ще бъде изключение, а не правило“, каза тя.