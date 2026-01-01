Германската полиция задържа крадци, укрили в детска количка монети на стойност близо 3000 евро, за които се смята, че са били откраднати от игрални автомати, предаде ДПА.

Облечени в цивилни дрехи полицаи забелязали в понеделник вечерта мъж, жена и две деца в района Мариенфелде в Берлин. Освен в количката, монети били открити и в дрехите на децата.

Задържаните също така имали фалшиви документи за самоличност и носели лютив спрей и две отвертки.

По първоначална информация мъжът е издирван с европейска заповед за арест.

В съобщение на полицията в приложението „УотсАп“ се казва, че на полицаите се наложило сами да броят монетите. Очевидно те все още не са приключили, тъй като полицията още не е посочила точната сума на задържаните пари, като само заяви, че става дума за най-малко 2842 евро, отбелязва ДПА.