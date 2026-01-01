Всички 55 души на борда на пътнически самолет бяха евакуирани успешно, след като самолетът прескочи пистата и се озова в плитки води по време на аварийно кацане в Сомалия.

Никой не е пострадал при инцидента, който се е случил близо до главното летище на страната във вторник, предаде Sky News.

Самолетът на Starsky Aviation е излетял от международното летище Аден Абдуле в Могадишу и е бил на път за северния град Гаалкачо, когато е възникнал технически проблем около 15 минути след началото на полета.

След това пилотът се обърнал и направил аварийно кацане, но прескочил пистата, отклонил се и кацнал на брега на плаж в Индийския океан. Всички 50 пътници и петима членове на екипажа благополучно напуснали самолета Fokker 50.

„Всички на борда били открити от спасителен екип“, каза министърът на транспорта Мохамед Фарах Нух.

Самолетът е повреден и причината за катастрофата ще бъде разследвана. Снимките показват самолета с поне едно счупено крило, но иначе непокътнат на брега. Главният изпълнителен директор на Starsky Aviation Ахмед Нур каза, че „самолетът е преминал през пистата“, преди да се приземи на брега на Индийския океан близо до летището.

Той добави: „Няма ранени, няма загинали“.