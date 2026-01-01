Изображението е илюстративно
Изображението е илюстративно / iStock

Трима души загинаха при катастрофа на учебен самолет край Орск, Русия.

За това съобщиха от службите за спешна помощ пред ТАСС.

 

 

„Учебен самолет се разби край Орск. На борда е имало трима души - двама кадети и инструктор, които са загинали“, заяви източник на агенцията.

Специална комисия ще установи причините за инцидента, съобщиха от администрацията на Орск.

ТАСС
Свят