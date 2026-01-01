Трима души загинаха при катастрофа на учебен самолет край Орск, Русия.
За това съобщиха от службите за спешна помощ пред ТАСС.
A Diamond D-42 training aircraft crashed in Orsk, Russia, killing an instructor and two cadets. pic.twitter.com/pMU1ay0abW— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 2, 2026
„Учебен самолет се разби край Орск. На борда е имало трима души - двама кадети и инструктор, които са загинали“, заяви източник на агенцията.
Специална комисия ще установи причините за инцидента, съобщиха от администрацията на Орск.