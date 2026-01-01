Дежурен екипаж на самолет C-27J „Spartan“ от състава на 16-та авиационна база - Враждебна осигури днес, 10 февруари, въздушен транспорт от София до Варна и обратно на медицински екип от УМБАЛ „Александровска“ при създадена донорска ситуация за органна трансплантация в МБАЛ „Силистра“.

Самолетът излетя в 9.00 ч. за летище Варна и в 18.10 ч. се приземи обратно на летище „Васил Левски“ София. Задачата за осигуряване на въздушен транспорт за медиците беше изпълнена успешно.

Командир на екипажа беше капитан Георги Пъшев, помощник-командир - старши лейтенант Александър Недялков, и борден инженер -капитан Андрей Андреев.