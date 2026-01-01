Комисията по правата на човека и вероизповеданията прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, внесен от Министерския съвет. „За“ гласуваха шестима депутати, „против“ и „въздържал се“ нямаше.

Измененията в закона са свързани с две европейски директиви, които установяват общи минимални стандарти за независимостта, правомощията, ресурсите и ефективността на органите по въпросите на равенството в държавите членки. Директивите трябва да бъдат транспонирани в националното законодателство до 19 юни 2026 г.

Цели се засилване на гаранциите за независимост и свобода на членовете на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) от външно влияние, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Румяна Петкова.

Комисията за защита от дискриминация става по-независим орган

КЗД подкрепя законопроекта, каза председателят на КЗД Елка Божова. Директивите гласят, че органите по въпросите за равенството имат правомощия да участват в съдебни производства за прилагането на принципа за равно третиране от името на една или няколко жертви, за което се изисква одобрение от страна на последните, разясни тя.

Трябва да пазим и държавните органи да не бъдат уязвими към недобросъвестни хора, които могат да се разправят по някакъв начин с КЗД, отбеляза председателят на парламентарната комисия Красимир Събев (ГЕРБ-СДС).

От „Амнести Интернешънъл“ считат, че има два проблематични въпроса в предложенията, каза Александра Александрова, координатор „Застъпничество и политики“ в организацията. Тя посочи, че единият от тях е свързан с предоставянето на „имунитет при извършването на служебни задължения“. Липсва съществен елемент, който да разграничи общия имунитет от функционалния, каза експертът.