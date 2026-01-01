Контрабандни огнестрелни оръжия на части са били открити от митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната. Случаят е от 10 февруари, съобщиха от митническите власти.

На пункта е пристигнал влекач с полуремарке с чужда регистрация. Шофьорът – турски гражданин, е представил редовни документи за превозваната стока – бяла битова техника, транспортирана от Германия през България за Турция.

Задържаха контрабандни пушки, пистолети и патрони на „Капитан Андреево“

След извършен анализ на риска превозното средство е било селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия митническите служители са открили в шофьорската кабина, в страничните шкафове на полуремаркето, както и сред декларираната стока, общо 10 пакета с части от огнестрелни оръжия, както и 22 празни пълнителя за такива оръжия.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжната прокуратура в Хасково.