Полицейска служителка е привлечена за обвиняема за опит за контрабанда на 2,348 кг кокаин на стойност 51 381 евро през "Капитан Андреево", съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив.

Случаят е от около 15:00 часа на 10 февруари, когато на пункта в посока от България към Турция е пристигнал лек автомобил, управляван от жената на 34 г.

Тя пътувала сама в колата. При извършена митническа проверка в акумулатора на лекия автомобил е било намерено бяло прахообразно вещество, което при полевия наркотест е реагирало на високорисково наркотично вещество - кокаин, с общо бруто тегло 2,348 кг и на обща стойност 51 380 евро. Обвиняемата е работила като старши полицай в Районното управление на МВР-Враца.

По досъдебното производство е установено, че управляваният от нея автомобил е нейна собственост и е бил регистриран на 9 февруари. Обвиняемата е задържана за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура-Хасково да внесе искане в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“, допълниха от държавното обвинение.

Последният случая на опит за контрабанда на кокаин през "Капитан Андреево" с участието на длъжностно лице бе на 18 юли миналата година, когато дипломатът в посолството на Демократична Република Конго в Брюксел Жан Де Дю Мутеба, белгийската гражданка Доте Флор Аделаид и българският гражданин Делян Хаджилазов бяха задържани с пратка от 205,94 кг кокаин на стойност 37,069 млн. лв.