17-годишен младеж е задържан за 24 часа, след като отнел, използвайки сила, мобилния телефон на жена в Казанлък, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

На 8 февруари 2026 г. 29-годишна жена е подала сигнал, че около 18:50 ч. на улица в Казанлък непознат мъж, след употреба на сила, ѝ отнел мобилния телефон.

В резултат на проведените от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия, като извършител на деянието е установен 17-годишен младеж, който е задържан за срок до 24 часа.

Под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора е започнало досъдебно производство.