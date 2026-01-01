Под ръководството на Районната прокуратурата във Враца се водят действия по разследване по образуваното досъдебно производство за жестокия побой над момиче в село Долна Кремена.

По делото е установено, че на 29 януари 2026 г. в селото е било нападнато 13-годишно момиче, като му бил нанесен побой чрез удари с ръце в главата. В резултат на деянието на пострадалата са причинени кръвонасядане на ушна мида и оток в областта на челото, представляващи лека телесна повреда.

В хода на разследването по досъдебното производство са разпитани свидетели, изискани и приобщени са медицински документи, касаещи нараняванията на малолетното лице, както и записи от мобилен телефон от мястото на извършване на престъплението. Назначена и изготвена е съдебномедицинска експертиза, удостоверяваща вида и характера на причинените увреждания.

От събраните доказателства е налице съпричастността на 16-годишния П.Г. към извършеното деяние. Същият е привлечен в качеството на обвиняем. От направената справка е видно, че лицето не е осъждано и няма криминални регистрации.

Спрямо непълнолетния обвиняем е взета мярка за неотклонение „надзор на родител”. Предстои назначаване на комплексни психолого-психиатрични експертизи на пострадалата и обвиняемия, както и събиране на допълнителни доказателства по надлежния ред, след което делото ще бъде приключено в законоустановения срок.

Прокуратурата е безкомпромисна към всички прояви на насилие и в рамките на своите правомощия предприема необходимите и законосъобразни мерки за защита на уязвими лица и за ангажиране на наказателната отговорност на извършителите, посочват от пресцентъра на Апелативната прокуратура в София.