Баща бе задържан заради агресия в училище в Брезово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Срещу мъжа е образувано бързо производство под наблюдение на Районна прокуратура - Пловдив.

Към 11:00 ч. вчера униформени от полицейския участък в Брезово предприели незабавни действия във връзка с постъпил сигнал за възникнала конфликтна ситуация в двора на местна гимназия. При проверката е изяснено, че в междучасието двама ученици се спречкали помежду си и единият извикал своя баща по телефона.

Родителят пристигнал афектиран и решил да се саморазправя със съученика на сина си, удряйки му шамар.

Спрямо 33-годишния мъж е взета полицейска мярка за задържане за срок от едно денонощие. След доклад на дежурен прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, по случая в РУ-Раковски е образувано бързо производство за причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди.

В началото на месеца Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем 26-годишен мъж, причинил средна телесна повреда по хулигански подбуди на 13-годишно момче.