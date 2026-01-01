Украинските партизани регистрираха строителството на нова военна база на руските сили в Запорожска област. Обектът се намира в селището Мирно край Мелитопол, съобщава партизанското движение "АТЕШ“ в канала си в Telegram.
По информация на агентите, се води денонощно наблюдение на територията, заета от 291-ви гвардейски мотострелкови полк на ВС РФ.
Координати на обекта: 46.930529, 35.417587. Координати на обекта: 46.930529, 35.417587.
Както отбелязват партизаните, на мястото активно работи строителна техника. Руските войски изграждат капитален полеви лагер за настаняване на личния състав.
Особо внимание се обръща на създаването на учебен клъстер - забелязано е оборудването на площадки за подготовка на оператори на безпилотни летателни апарати.
"Врагът се опитва да създаде тилова база за подготовка на резерви и оператори на дронове, надявайки се, че в дълбочината на завзетаста територия няма да ги хванат. Това е грешка“, отбелязват партизаните.
Те добавят, че строителството се извършва под пълен контрол на подземното движение, а координатите вече са предадени на Силите за отбрана на Украйна.
"Вместо нови казарми, ги очаква пламенно "поздравление“, подчертаватот "АТЕШ“.
По информация на агентите, се води денонощно наблюдение на територията, заета от 291-ви гвардейски мотострелкови полк на ВС РФ.
Координати на обекта: 46.930529, 35.417587. Координати на обекта: 46.930529, 35.417587.
Както отбелязват партизаните, на мястото активно работи строителна техника. Руските войски изграждат капитален полеви лагер за настаняване на личния състав.
Особо внимание се обръща на създаването на учебен клъстер - забелязано е оборудването на площадки за подготовка на оператори на безпилотни летателни апарати.
"Врагът се опитва да създаде тилова база за подготовка на резерви и оператори на дронове, надявайки се, че в дълбочината на завзетаста територия няма да ги хванат. Това е грешка“, отбелязват партизаните.
Те добавят, че строителството се извършва под пълен контрол на подземното движение, а координатите вече са предадени на Силите за отбрана на Украйна.
"Вместо нови казарми, ги очаква пламенно "поздравление“, подчертаватот "АТЕШ“.