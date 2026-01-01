Украинските партизани регистрираха строителството на нова военна база на руските сили в Запорожска област. Обектът се намира в селището Мирно край Мелитопол, съобщава партизанското движение "АТЕШ“ в канала си в Telegram.



По информация на агентите, се води денонощно наблюдение на територията, заета от 291-ви гвардейски мотострелкови полк на ВС РФ.



Координати на обекта: 46.930529, 35.417587.



Както отбелязват партизаните, на мястото активно работи строителна техника. Руските войски изграждат капитален полеви лагер за настаняване на личния състав.



Особо внимание се обръща на създаването на учебен клъстер - забелязано е оборудването на площадки за подготовка на оператори на безпилотни летателни апарати.



"Врагът се опитва да създаде тилова база за подготовка на резерви и оператори на дронове, надявайки се, че в дълбочината на завзетаста територия няма да ги хванат. Това е грешка“, отбелязват партизаните.



Те добавят, че строителството се извършва под пълен контрол на подземното движение, а координатите вече са предадени на Силите за отбрана на Украйна.



"Вместо нови казарми, ги очаква пламенно "поздравление“, подчертаватот "АТЕШ“.