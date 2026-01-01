До края на този месец ще започне експериментално изгаряне на отпадъчна дървесина в ТЕЦ „Марица-изток 2“, съобщи министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков, който посети комплекса, цитиран от пресцентъра на Министерството на енергетиката (МЕ).

По неговите думи в началото на експеримента ще се добавят 5 на сто биомаса към лигнитните въглища, като постепенно количеството ще се увеличава до 30 процента. При достигане на това количество цената на електроенергията, произведена от държавния ТЕЦ 2, може да бъде намалена с до 50 евро/МВтч – това е сериозен резултат, който значително ще повиши конкурентоспособността на производството и ще увеличи необходимостта от добив на повече въглища, стана известно при посещението. Очаква се и намаляване с около 50 на сто на въглеродните емисии, които имат сериозна роля в цената на електроенергията, произведена от ТЕЦ „Марица-изток 2“. Процесът има ключово значение за осигуряване на стабилна заетост и перспектива за работа на комплекса „Марица изток“. „Ако в момента в централата работят пет блока, нашите надежди са догодина по това време, благодарение на включването на дървесен чипс в горивото, натоварването да е 100 на сто и да работят всичките осем блока“, подчерта Станков, цитиран в съобщението.

Закупуването на машини за включването на дървесен чипс може да бъде финансирано с безвъзмездни средства от Фонда за справедлив преход, където имаме достъп до 88 млн. евро, по линия на фондовете за въглищните региони, както и с кредитни средства, допълни той.

Добавянето на отпадъчна дървесина към лигнитните въглища като гориво за производство на електроенергия има потенциал да се превърне в успешен пример за сътрудничество между енергетиката и горските стопанства, осигурявайки устойчивост и конкурентоспособност в развитието и на двата отрасъла.

Промяната на горивото е дискутирана и с мениджмънта на двете американски централи - ТЕЦ „Марица-изток“ 1 и ТЕЦ „Марица-изток“ 3, стана известно още от думите на енергийния министър. Ако тя е успешна, тези две централи също имат готовност да добавят биомаса към лигнитните въглища в своето производство, е посочено в съобщението.

Експериментът с включването на отпадъчна дървесина в горивото за производство на електроенергия идва в резултат на едногодишно целенасочено търсене на устойчиви възможности за развитие на комплекса „Марица-изток“. В процеса са включени водещи представители на сектора, както и учени с безспорна дългогодишна експертиза, допълват от МЕ.