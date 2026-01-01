Министерският съвет прие Решение за определяне на Многопрофилна болница за активно лечение “Бургасмед“ ЕООД в Бургас, за университетска болница.

Съгласно Закона за лечебните заведения университетските болници са многопрофилни или специализирани и в тях се осъществяват дейности по направленията: клинично обучение на студенти и докторанти по медицина и/или дентална медицина и/или фармация; клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“; следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи.

Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването определя кои лечебни заведения или техни клиники/отделения придобиват правата на университетски болници/клиники или отделения за срока на одобрението.

Предложението на министъра на здравеопазването се прави въз основа на мотивирано искане от съответния ректор на виеше училище, съгласувано с ръководителя на лечебното заведение.