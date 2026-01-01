Броят на жените, работещи като учени и инженери в Европейския съюз, е нараснал през 2024 година. България е сред страните членки с най-висок дял на жените в тези професии, отчита Евростат.

През 2008 г. 3,4 милиона жени в ЕС са упражнявали професии в тези сфери, като през 2014 г. те достигат 5,2 милиона, а през 2024 г. - 7,9 милиона.

Жените са съставлявали 40,5 на сто от работната сила сред учените и инженерите във всички икономически сектори в ЕС през 2024 г. Този дял е бил по-висок при наукоемките услуги (45,1 на сто) и при услугите (45 на сто). В производството жените са били 22,4 на сто от учените и инженерите.

Сред страните от ЕС делът на жените учени и инженери варира значително през 2024 г., като най-високи дялове са регистрирани в Латвия (50,9 на сто), Дания (48,8 на сто), Естония (47,9 на сто), Испания (47,6 на сто) и България и Ирландия (по 47,3 на сто и в двете страни). Жените учени и инженери са най-слабо представени във Финландия (30,7 на сто), Унгария (31,7 на сто), Люксембург (32,4 на сто), Словакия (33,6 на сто) и Германия (34,6 на сто).

На равнище 1 от Номенклатурата на териториалните единици за статистически цели жените учени и инженери са мнозинство в 11 района от ЕС: 4 района на Испания - Канарски острови (58,8 на сто), Централен (52,5 на сто), Североизточен (52,4 на сто) и Южен (50,3 на сто), 2 района на Португалия - Азорски острови (57,3 на сто) и Мадейра (56,4 на сто), Централен макрорайон (54,8 на сто) и Източен макрорайон (54 на сто) в Полша, Северен и Югоизточен район в България (53,3 на сто), Северна Швеция в Швеция (52 на сто) и Латвия (50,9 на сто).

Най-малък дял на жените учени и инженери е регистриран в унгарския Централен район (30 на сто), Континентална Финландия (30,7 на сто), Южен район в Италия (31,1 на сто) и в германските райони Райнланд-Пфалц (31,3 на сто), Баден-Вюртемберг (31,7 на сто) и Хесен (32,3 на сто).

Днес се отбелязва 11-ия Международен ден на жените и момичетата в науката, припомня Евростат.