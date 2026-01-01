Правителството реши да отправи предложение до президента на Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) да назначи Ивайло Московски за вицепрезидент на Банката, съобщават от пресцентъра на кабинета след днешното заседание на Министерски съвет.

Ивайло Московски в момента е председател и член на Управителния съвет на "Българска банка за развитие“ ЕАД.

От правителствената информационна служба посочват, че Московски е доказан професионалист, заемал е длъжността министър на транспорта, бил е и народен представител в 42-ото Народно събрание. Ивайло Московски притежава необходимия опит в областта на оперативното ръководство на международни финансови институции, заемал е позицията вицепрезидент в ЧБТР за периода 2018-2022 г.

Съгласно установения ротационен принцип и Резолюция на Съвета на управителите на ЧБТР от 5 декември 2025 г., България е страната, която следва да номинира кандидат за позицията Вицепрезидент Финанси за периода 2026-2030 г.

ЧБТР е международна финансова институция на страните участнички в Черноморското икономическо сътрудничество. Дейността й е насочена към финансиране и насърчаване на регионални проекти от публичния и частния сектор, както и към поощряване на търговската активност между страните акционери, пише в съобщението.