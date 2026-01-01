Украинският президент Володимир Зеленски изрази благодарност към Европейския парламент за решението му да одобри отпускането на заем за Украйна на стойност 90 милиарда евро и подчерта, че Украйна ще оцелее благодарение на средствата, които Русия ще трябва да възстанови, предаде Укринформ.

„Европейският парламент днес одобри заема за подкрепа на Украйна на стойност 90 милиарда евро. Благодаря на председателя на Европейския парламент и на всички политически групи в Европейския парламент за тяхното лидерство и отговорност“, написа Зеленски в публикация в „Екс“.

Европейският съвет реши да предостави на Украйна безлихвен заем от 90 млрд. евро

Украинският президент заяви, че „това е точно сигналът, който трябва да бъде даден на агресора“.

„Украйна ще устои и ще може да спаси човешки животи. Европа е единна и силна и подкрепя Украйна. И всичко това се финансира от средствата, които Русия ще трябва да възстанови“, подчерта Зеленски.