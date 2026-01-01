Президентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер в рамките на осакатената от сглобката Конституция. Това написа в профила си във Фейсбук Румен Радев (президент в периода 2017-2026 г.).

Илияна Йотова избра Андрей Гюров да състави служебния кабинет

Надявам се г-н Гюров с действията си да оправдае очакванията на българските граждани за честни избори и му пожелавам мъдрост, принципност и устойчивост, посочва той.

Политически реакции след решението на Йотова Андрей Гюров да оглави служебния кабинет

Междувременно в последните си часове кабинетът Борисов-Пеевски хариза една четвърт от пътническите превози на държавната железница на частна компания. В характерния за българската приватизация стил частникът ще получи като зестра подвижния състав и обучените кадри на БДЖ.

Гласувайте през април. За да сложим край на грабежа, призова Радев.