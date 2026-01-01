Общо 27 480 различни стоки са иззети поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андеево“, съобщиха от звеното на Агенция „Митници“ в Свиленград.

Съмнителните „маркови“ изделия са открити при проверки на четири товарни автомобила и три автобуса, влизащи в страната от Република Турция. Проверките са извършени в края на януари и началото на февруари т.г., уточниха от пресцентъра.

Част от стоките – сред които чехли, спортни обувки, текстилни изделия, чанти и портмонета със знаци на известни търговски марки – са намерени при щателни проверки на превозните средства. Друга част е открита в личния багаж на пътници в автобусите. Установено е, че стоките са били предназначени за страни от Западна Европа.

Съгласно европейски регламент за защита на интелектуалната собственост правопритежателите на съответните марки ще бъдат уведомени, за да преценят дали задържаните артикули да бъдат унищожени.

По данни на митническото звено в Свиленград от началото на годината служителите на ГКПП „Капитан Андреево“ са разкрили и задържали близо 50 000 търговски артикула заради нарушения на права върху интелектуалната собственост.

В последния месец на миналата година, беше съобщено за иззети на пункта "Капитан Андреево" над 25 хил. съмнителни за отличителната им марка стоки, открити при три отделни проверки на товарен автомобил и два автобуса, влизащи в страната ни от Турция.