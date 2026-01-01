Драгомир Стойнев вече не е председател на парламентарната група на "БСП - Обединена левица". Кирил Добрев също е оттеглен като зам.-председател.

За председател бе избрана доц. Наталия Киселова, а за заместник-председатели - Марияна Бояджиева и Владимир Георгиев, съобщиха официално от БСП след заседание на парламентарната група.

Крум Зарков е новият председател на БСП

Тези рокади се случват само няколко дни след избора на нов председател на БСП. На 7 февруари Крум Зарков зае поста. Той беше избран за лидер на социалистите с 416 гласа. На второ място с 302 гласа остана Борислав Гуцанов. На трето място с 3 гласа остана Руси Статков.

С гласуване делегатите избраха Зарков и за член на Националния съвет.

Припомняме, че по-рано в събота Атанас Зафиров подаде оставка като лидер на БСП. Това стана по време на 51-вия извънреден конгрес на партията, за който близо 700 делегати се събраха в зала 3 на НДК. До него се стигна след оставката на кабинета „Желязков”, последвана от тези на Изпълнителното бюро на БСП.

Кандидатите за лидерския пост бяха 52-ма. Впоследствие в избора за председател на БСП стана ясно, че ще участват само Крум Зарков, Борислав Гуцанов и Руси Статков.