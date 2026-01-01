Отстраниха от длъжност 43-годишен полицай с положителна проба за алкохол след катастрофата с пострадалото 8-годишно дете в Старозагорско, съобщиха от полицията.

Инцидентът се е случил извън работното му време. Той е служител в ОД на МВР-Стара Загора. Мъжът е бил задържан за 24 часа. По случая се води следствено дело под надзора на прокуратурата.

Със заповед на министъра на вътрешните работи служителят временно е отстранен от длъжност и е образувано дисциплинарно производство за тежко нарушение на служебната дисциплина.

8-годишно дете е в болница след катастрофа в Старозагорско

Припомняме, че произшествието е станало на 6 февруари на кръстовището на общински път 66066 с път II-66 км 86+600м - разклона за село Винарово.

Ударили са се кола, управлявана от 43-годишния полицай мъж и автомобил, управляван от 40-годишен мъж, като в колата му е пътувало детето.

В болница бяха настанени детето и 40-годишният мъж - без опасност за живота, а 43-годишният водач е прегледан, но е отказал лечение.

Двамата водачи са тествани за алкохол. За 40-годишният водач е отчетен отрицателен резултат, за 43-годишният водач - уредът отчел 2,22 промила.