8-годишно дете е в болница след катастрофа в Старозагорско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 6 февруари на кръстовището на общински път 66066 с път II-66 км 86+600м - разклона за село Винарово.

Ударили са се кола, управлявана от 43-годишен мъж и автомобил, управляван от 40-годишен мъж, като в колата му е пътувало момчето.

В болница са настанени детето и 40-годишният мъж - без опасност за живота, а 43-годишният водач е прегледан, но е отказал лечение.

Двамата водачи са тествани за алкохол. За 40-годишният водач е отчетен отрицателен резултат, за 43-годишният водач - уредът отчел 2,22 промила.

43-годишният мъж е тестван за наркотици, отчетен е отрицателен резултат. 43-годишният мъж е бил задържан.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.