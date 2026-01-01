Министерският съвет прие Проект на Решение за одобряване на помощ на кандидатите по „Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г„ изменена и допълнена с Решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и Решения № 141, 212, 323, 400, 454, 660 и 939 на Министерския съвет от 2023 г. и Решение № 115 и 201 на Министерския от 2025 г., съгласно списък № 31 и проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на финансиране на Министерство на туризма за 2026 г.