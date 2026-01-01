Министерският съвет прие Проект на Решение за одобряване на помощ на кандидатите по „Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г„ изменена и допълнена с Решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и Решения № 141, 212, 323, 400, 454, 660 и 939 на Министерския съвет от 2023 г. и Решение № 115 и 201 на Министерския от 2025 г., съгласно списък № 31 и проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на финансиране на Министерство на туризма за 2026 г.
25 минути
Комисията по правата на човека прие на първо четене изменения в Закона за защита от дискриминация
Комисията по правата на човека и вероизповеданията прие на първо четене законопроект ...
26 минути
Обвиниха полицайка за опит за контрабанда на кокаин през „Капитан Андреево“
Полицейска служителка е привлечена за обвиняема за опит за контрабанда на 2,348 кг кокаин ...
36 минути
България участва в международна операция на Европол, иззета е фалшива валута на стойност 1,2 млрд. евро
В рамките на операция DECOY III правоохранителни органи от 18 държави са предотвратили ...
44 минути
17-годишно момче задигна телефона на жена, използвайки сила
17-годишен младеж е задържан за 24 часа, след като отнел, използвайки сила, мобилния телефон ...
1 час
Саморазправа в училищен двор: Баща удари шамар на съученик на сина си в Брезово
Баща бе задържан заради агресия в училище в Брезово, съобщиха от Областната дирекция ...
Ранна математика за деца: Как да ги учим чрез игри
Ранните математически умения обикновено са умения преди числата, т.е. умения, които допринасят ...
1 час
Свлачище застрашава къщи в село Варвара (ВИДЕО)
Свлачище в района под "Света Марина" в село Варвара застрашава обитаеми къщи, алармираха ...
1 час
Мистериозното момиче от писмото на Ивайло Калушев до майка му
Зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов обяви, че на 30 януари около 8:50 ч. кемперът ...
1 час
Парапети на четири тераси се срутиха в блок в село Калипетрово
Парапетите на четири тераси на жилищен блок в квартал „Карото“ на силистренското ...
1 час
Правителството предлага Ивайло Московски за вицепрезидент на Черноморската банка за развитие
Правителството реши да отправи предложение до президента на Черноморската банка за ...
1 час
България е сред страните от ЕС с най-висок дял на жените в науката
Броят на жените, работещи като учени и инженери в Европейския съюз, е нараснал през ...
1 час
До края на този месец започва експериментално изгаряне на отпадъчна дървесина в ТЕЦ „Марица-изток 2“
До края на този месец ще започне експериментално изгаряне на отпадъчна дървесина в ...
1 час
Разкриха схема за фалшиво евро в Ловешко (ВИДЕО)
Разбиха схема за фалшиво евро в Ловешко. Това стана ясно от брифинг на прокуратурата. ...
1 час
Като по чудо: Самолет „кацна“ в Индийския океан, всички хора на борда оцеляха
Всички 55 души на борда на пътнически самолет бяха евакуирани успешно, след като самолетът ...
1 час
Доброто съществува: Санитарка два пъти намери голяма сума и я върна, моли се да има внуче
Йорданка Георгиева Димитрова, санитар в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, получи специална ...
1 час
Слави Трифонов: Чакат ни нечестни избори и замитане на връзките на ПП-ДБ с трагедията в Петрохан
Лидерът на „Има такъв народ“ Станислав Трифонов направи остър коментар в профила ...
1 час
С положителна проба за алкохол: Отстраниха от длъжност полицай след катастрофа с пострадало дете
Отстраниха от длъжност 43-годишен полицай с положителна проба за алкохол след катастрофата ...
1 час
„АТЕШ“: Русия изгражда нова военна база близо до Мелитопол
Украинските партизани регистрираха строителството на нова военна база на руските ...
2 часа
Интензивни валежи и силни ветрове: Обявиха червен код за възможни наводнения в Южна Гърция
Предупреждение за опасност от най-високата степен, „червен код“, е обявено от днес ...
2 часа
„ДПС-Ново начало“ за Гюров: Сега никой няма да каже, че Пеевски определи служебния премиер
Президентът носи пълната отговорност за избор на служебен премиер и за работата на ...
2 часа
Хванаха 27 000 маркови имитации от Турция на „Капитан Андреево“
Общо 27 480 различни стоки са иззети поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната ...
2 часа
Въоръжен мъж рани трима души в училище в Тайланд
Местната администрация в Южен Тайланд съобщи, че въоръжен мъж е взел за заложници ученици ...
2 часа
Европейският парламент одобри заем от 90 млрд. евро за Украйна
Европейският парламент одобри днес пакет от финансови мерки за Украйна, включващ заем ...
2 часа
Болница „Бургасмед“ става университетска
Министерският съвет прие Решение за определяне на Многопрофилна болница за активно ...
2 часа
Над 120 хора с увреждания ще получат високотехнологични помощни средства
Срокът за получаване на високотехнологични помощни средства от хора с увреждания ...
2 часа
Колко ще е таксата за откриване на производство по несъстоятелност на физически лица
Такса в размер на 10 евро ще събират съдилищата по молба за откриване на производство ...
2 часа
Датчанин бесня във фитнес в София
Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност гражданин на ...
2 часа
Катастрофа затруднява движението в Търновско, шофьор е затиснат
Катастрофа временно ограничава движението в отсечката между селата Градина и Обединение ...
2 часа
Определиха стойностите за изчисляване тавана на приходите на производителите на електроенергия
Министерският съвет прие решение за определяне на стойностите, които служат за изчисляване ...
2 часа
Правителството отпусна 27 млн. евро за училища, детски градини и спортни бази
Кабинетът одобри с 27 888 885 евро да се финансират извършени дейности по Програмите на ...
2 часа
Правителството одобри близо 2 млн. евро за ремонт на Кремиковския манастир
Правителството одобри финансиране на Министерския съвет за 2026 г. в размер 1 800 000 евро, ...
2 часа
Росен Желязков ще участва в неформална среща на ЕС в Лиеж
Министър-председателят в оставка Росен Желязков ще участва в неформалната среща на ...
2 часа
Правителството отпусна 25 млн. евро за железопътни проекти
Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта ...
2 часа
Михайлов след посочването на Гюров за кандидат за премиер: Стъпка към по-честни избори
Лидерът на "Величие" с коментар пред журналисти след посочването на Андрей Гюров за ...
2 часа
Сачева: Служебният премиер Андрей Гюров е изборът, пожелан от групата на ПП-ДБ
Председателят на ПГ на ГЕРБ -СДС Деница Сачева коментира избора за служебен министър-председател ...
2 часа
Вицепремиерът в оставка Караджов подписа 12-годишни договори за пътническите жп превози
Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов подписа ...
2 часа
АПС: Споделяме визията на президента Йотова
Ние сме последователни в действията си и споделяме визията на президента Йотова за ...
3 часа
Тръмп и Нетаняху се срещат за седми път в рамките на година
Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме по-късно днес израелския премиер Бенямин ...
3 часа
Киселова: Очакваме посоченият за служебен премиер да представи независим състав на МС
Председателят на парламентарната група на "БСП-Обединена левица" Наталия Киселова ...
3 часа
Ремонтът на Дунав мост: АПИ с актуална информация и призив „Спазвайте ограниченията“
Демонтирани са стоманени плочи от тротоарните зони при основния ремонт на Дунав мост ...
3 часа
ИТН: Андрей Гюров няма юридическо право да стане служебен премиер
Очакват ни нечестни избори, контролирани от политическа партия, за която изпитвам ...