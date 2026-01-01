Заради катастрофа временно е ограничено движението по пътя Плевен-Бяла - в участъка между селата Масларево (община Полски Тръмбеш) и Горна Студена (община Свищов), съобщиха от полицията.

Произшествието е станало около 15:00 часа между джип и бус. Пострадал е водачът на джипа. На мястото се извършва оглед.

Катастрофа затруднява движението в Търновско, шофьор е затиснат

От Агенция „Пътна инфраструктура“ информираха, че леките автомобили се пренасочват по обходен маршрут през село Вързулица, а тежкотоварните превозни средства изчакват на място. Движението се регулира от „Пътна полиция“.

След друг пътен инцидент между два леки автомобила по-рано е затворен за движение третокласният път между селата Обединение и Градина.

Пострадал е водачът на едното превозно средство, който е настанен в болница във Велико Търново. По първоначални данни състоянието му е без опасност за живота.