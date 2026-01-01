София има своя нов Спортист № 1 за 2025 година – волейболната звезда Александър Николов. Отличието му беше присъдено за ключовата му роля в спечелването на сребърните медали от българския национален отбор, както и за впечатляващото му представяне като най-добър реализатор на Световното първенство за мъже във Филипините.

Престижният приз се определя чрез анкета сред водещи български спортни журналисти по инициатива на Фондация „София – европейска столица на спорта“. В предходните години носители на наградата бяха скиорът Алберт Попов (2023) и олимпийската вицешампионка по художествена гимнастика Боряна Калейн (2024).

В класацията за 2025 г. след Александър Николов се нареждат Алберт Попов, Тервел Замфиров, Стилияна Николова, Никола Цолов, Малена Замфирова, Александър Василев и Йоана Илиева.

По време на церемонията бяха представени и лицата на инициативата „София – европейска столица на спорта“ за 2026 г. Това са медалистът от Олимпийските игри в Милано – Кортина Тервел Замфиров и отлично представилата се сноубордистка Малена Замфирова. Тервел и Малена ще се включат в инициативите на Фондацията, насочени към масовия спорт.

Столична община

„За мен е истинска чест да бъда тук и от името на кмета на София да поздравя точно вас – хората, които с постоянство и усилия давате пример не само на децата, а и на възрастните, как с много труд можем да постигаме целите си”, каза зам.-кметът в направление „Образование, спорт и младежки дейности“ Десислава Желязкова.

Тя благодари специално на Тервел и Малена Замфирови за това, че приемат ролята на посланици. По традиция Фондация „София – европейска столица на спорта“ определя млади български талантливи състезатели за посланици на своите каузи. Целта е настоящите и бъдещи спортни звезди да вдъхновяват обществото чрез своите успехи, харизма и личен пример и да бъдат модели на поведение, следвани и обичани от младите хора.

„Благодаря за признанието, за мен и сестра ми е много важно, че ще можем да вдъхновяваме младите и по-специално децата. Ще бъдем силно ангажирани с новата ни мисия. Бъдещето е в децата и ще знаем, че сме успели, ако дори едно дете е излязло от мобилните телефони, за да отдели време за спорт и активен начин на живот,“ заяви Тервел.

„Силно искам след няколко години да ви радвам така, както сега ви радва брат ми,“ каза Малена като също благодари за признанието и обяви, че е силно мотивирана от идеята на инициативата.

През 2026 г Малена и Тервел ще участват в инициативите на „София – европейска столица на спорта“, ще представят и популяризират събитията, за да увличат повече хора към идеята за активен и здравословен начин на живот на софиянци и гостите на града.

Столичната община последователно подкрепя развитието на спорта и активния начин на живот вярвайки, че успехите на българските спортисти са повод за национална гордост и вдъхновение за следващите поколения.