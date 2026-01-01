България заема едно от най-ниските места в Европейския съюз по борба с корупцията, сочи годишният доклад на „Трансперънси Интернешънъл“ за 2025 г. Страната получава индекс 40, равен само на този на Унгария, като отразява нарастващото влияние на частни интереси върху държавата и усилва призивите за действия срещу клептокрацията. Общественото недоволство расте, а ширещата се корупция остава сред най-големите предизвикателства пред демократичните институции в България.

Transparency International

Неправителствената организация за борба с корупцията "Трансперънси Интернешънъл" предупреди в годишния си доклад за нарастване на корупцията в демократичните държави по света, като даде на САЩ най-ниския си индекс за възприятие на корупцията досега, предаде Франс прес.

В годишния си доклад, представящ индекса за възприятие на корупцията през 2025 г., базираната в германската столица Берлин организация отчете най-ниския среден индекс на световно равнище от повече от десет години. Индексът на "Трансперънси Интернешънъл" дава оценка между 0 (крайно корумпирани) и 100 (много честни) въз основа на данни на експерти и директори на компании.

Средният индекс за възприятието на корупцията на световно равнище е 42, което е най-ниското ниво от повече от 10 години насам, посочва АФП. Индексът за 2025 г. показва, че броят на страните с резултат над 80 е намалял от 12 преди десет години до само пет миналата година.

Според организацията отслабването на демократическите институции се наблюдава и в държави, чиито индекс за възприятие на корупцията е по принцип висок. Това са страни като Нова Зеландия (81), Швеция (80), Канада (75) Великобритания (70) и Франция (66).

Според организацията индексът на Великобритания и Франция остава висок, но "рисковете за корупция са се повишили" поради отслабването на влиянието на независимите регулаторни органи, липсата на съответно законодателство и ефикасни санкции. Обезпокояваща тенденция според "Трансперънси Интернешънъл" представлява и ограничаването на свободата на изразяване, на събранията и на сдружаването.

По отношение на САЩ "Трансперънси Интернешънъл" изразява безпокойство относно "действията, които са насочени срещу независимите гласове и застрашават независимостта на съдебната система". Така оценката за възприятието на корупцията в САЩ е спаднала от 65 на 64 в сравнение с 2015 г. когато тя беше 75.

От началото на втория си мандат през януари миналата година американският президент Доналд Тръмп увеличи натиска си върху редица институции, вариращи от университети до Управлението за федерален резерв на САЩ (УФР), което представлява американската централна банка, акцентира АФП.

Срещу президента на УФР Джеръм Пауъл в момента се води разследване, подето от Министерството на правосъдието, след като Пауъл отказа да се поддаде на натиска на американския президент да понижи лихвените проценти.

"Временното спиране и отслабването на прилагането на американското законодателство относно корупционните практики в чужбина са израз на толерантност по отношение на корупционните търговски практики", заявява неправителствената организация в доклада си.

"Трансперънси Интернешънъл" смята също така, че значителното понижаване на чуждестранната помощ от администрацията на президента Тръмп "е отслабило усилията за борба с корупцията на световно равнище".

В Европейския съюз държавите с най-лоша оценка от организацията са Унгария и България, като всяка получава оценка 40.

Transparency International

Общественото недоволство от корупцията нараства, като България (40) и Испания (55) преживяват най-големите си протести от години. В България широко разпространеното частно влияние върху държавата подхранва призивите за действия срещу клептокрацията.

Докладът твърди, че правителството на унгарския премиер Виктор Орбан, на власт от 2010 г. и изправено пред трудна битка за преизбирането си през април тази година, "систематично е засягало върховенството на закона, гражданските свободи и честността на изборите в продължение на повече от 10 години".

"Това му е позволило да отклони безнаказано милиарди евро, включително от фондове на Европейския съюз, и да ги разпредели сред своите съдружници чрез нечестни обществени поръчки", допълва докладът.

"Трансперънси Интернешънъл" критикува Европейския съюз, че е останал "безучастен" при вида на уронването на демократичните защитни механизми в някои държави членове, вместо да използва "силния си инструментариум, с който разполага що се касае до запазването на правовата държава".

В доклада си за 2025 г. неправителствената организация изтъква осъждането на бившия президент на Франция Никола Саркози като "рядък пример в Европа за прилагането на принципа на висока степен на отговорност за нарушения на политическата почтеност". Той бе осъден в края на септември миналата година на пет години лишаване от свобода за участие в престъпна група, след което беше вкаран в затвора на 10 октомври, а накрая бе освободен на 10 ноември. Триседмичното му пребиваване в затвора беше първото по рода си в историята на Петата френска република.

За осма поредна година Дания е страната с най-добър резултат, като тя получава оценка 89. Сред държавите с високи антикорупционни индекси се нареждат Сингапур (84) и Швейцария (80).

В Украйна се наблюдава една от най-положителните промени в индекса, въпреки че нейната оценка от 36 остава ниска. Правителството на Володимир Зеленски се сблъска със силно обществено недоволство след обвинения в корупция, насочени срещу негови приближени.

Според "Трансперънси Интернешънъл" "фактът, че тези и много други скандали бяха разкрити пред обществеността, показва, че работата на антикорупционните власти дава своите резултати". Докладът приветства "мобилизацията на гражданското общество" в Украйна, която е принудила Зеленски да се откаже от приемането на законопроект, ограничаващ независимостта на антикорупционните органи.