Икономическият и социален съвет (ИСС) въведе нова дигитална услуга на официалния си сайт – чатбот, който улеснява достъпа до информация, свързана с присъединяването на България към еврозоната.

Целта на инициативата е всеки човек да може бързо и лесно да получи отговори на въпроси от ежедневието – независимо дали касаят лични финанси, бизнес операции или обща осведоменост за процеса.

Въпроси и отговори за присъединяването на България към еврозоната

Чатботът предоставя информация по теми като доходи, цени, инфлация, превалутиране, валутен обмен, кредити, депозити, бизнес въпроси, контролни институции и други аспекти, които засягат пряко хората.

Интерактивният помощник е достъпен на сайта на ИСС в секция „Еврозона“ на адрес esc.bg/evrozona. Новата функционалност е част от Комуникационната кампания за въвеждане на еврото у нас.

Историческо: България влиза в еврозоната от 1 януари 2026 година

Паралелно със старта на чатбота, Съветът подготвя и поредица подкаст епизоди под заглавие „Въпросите с отговор“. В тях представители на бизнеса, синдикатите и гражданските организации ще задават актуални въпроси към експерти и институции, за да направят процеса по присъединяване към еврозоната по-разбираем.

В първия епизод председателят на Комисията по икономическа политика в ИСС и зам.-председател на БСК Станислав Попдончев разговаря със зам.-министъра на финансите Методи Методиев по теми, свързани с бизнеса. Поредицата започва в първата седмица на август.