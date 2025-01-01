Има опасност за живота на мъж след тежка катастрофа в района на Владая, казаха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Сигналът за инцидента е получен в 7:45 ч. тази сутрин. От СДВР допълниха, че в катастрофата са участвали три автомобила.

От Центъра за Спешна медицинска помощ в София казаха, че в катастрофата има трима пострадали. Двама от тях са транспортирани към Военномедицинската академия, а един – в "Пирогов", той е с черепно-мозъчна травма и за живота му има опасност.