Възстановено е движението при 26-и км на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Движението там по-рано днес се осъществяваше в активната лента поради катастрофирал автомобил.

Общо 22 души са ранени при 17 тежки катастрофи през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани четири тежки и 21 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали седем души.

От началото на месеца са станали 492 катастрофи, с 30 загинали и 651 ранени.

От началото на годината са регистрирани 4279 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 267 души, а пострадалите са 5378.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 15 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.