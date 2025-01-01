Прокуратурата във Враца внесе в съда обвинителен акт срещу младеж по дело за пътнотранспортно произшествие, при което е била причинена смъртта на две лица и средни телесни повреди на двама пътници, съобщиха от обвинението.

На 15 юни 2023 г. 16-годишният бил в дома на чичо си в село Бутан, община Козлодуй, заедно с приятелска компания. Към полунощ обвиняемият е предложил на групата да се повозят с автомобил на дядо му, въпреки че не притежавал свидетелство за управление на МПС.

Той заел мястото на водача, единият от приятелите му седнал на предната седалка до него, а останалите петима - на задната. Никой от возещите се в колата, включително и водачът, не били с поставени предпазни колани.

Компанията се возела из селото, минала покрай старата тухларна фабрика, гробищния парк, а от там продължила към асфалтовата база. Времето било лошо, валял дъжд, пътната настилка била мокра. Обвиняемият управлявал с включени фарове и с висока скорост на движение - 102 км/ч.

На пътя извън селото превозното средство се завъртяло странично и се забило в крайпътно дърво, след което автомобилът спрял. Двама от пътуващите в него успели да излязат пред прозорците и да подадат сигнал на телефон 112.

Пристигнали униформени и медицински екипи. Четирима от пътниците били в безпомощно състояние и извадени с помощта на служители от пожарна служба. На място била констатирана смъртта на 12-годишно момче и 15-годишен.

Според заключенията на съдебномедицинските експертизи, причината за фаталния изход са съчетани травми с острите масивни кръвозагуби, довели до състояния несъвместими с живота.

Останалите от возещите се в управлявания от обвиняемия автомобил лица получили различни наранявания. От изготвената автотехническа експертиза е видно, че причината за произшествието е свързана с действията на водача с органите за управление на МПС .

Той се е движел със скорост по-висока от максимално разрешената за съответния пътен участък и не съотносима за движение в зоната на видимост на съответните светлини на фарове в тъмната част на денонощието. Предстои делото да продължи в съда.