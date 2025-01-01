Европейският съюз разследва възможна злоупотреба с поне 11,9 милиона евро от средства на ЕС, предназначени за проект за рециклиране в Гърция, докато хроничните проблеми на страната с покриването на стандартите на Брюксел за управление на отпадъците изглеждат без край, съобщи Политико.

Проверката започна след доклади, изготвени от гръцки одитори по поръчка на ЕС, които откриха нередности в разходите за проекта и начина, по който той се управлява. Един от докладите посочва редица проблеми в работата на рециклиращите центрове, включително пълната липса на контрол върху това какво се случва със събраните отпадъци.

Разследването, ръководено от Европейската прокуратура, идва на фона на дългогодишните трудности на Гърция да прилага европейските закони за управление на отпадъците, заради които страната вече е глобявана със стотици милиони евро.

Става дума за мрежа от „рециклиращи пунктове“ или павилиони, изградени от гръцката компания TEXAN и разположени в Атика, Пелопонес и Крит. Жителите могат да получават пари в замяна на рециклиране на пластмаса, метал и стъкло, които не са опаковки. „Няма информация от (органа за управление на отпадъците в Атика) EDSNA какво се случва с отпадъците след събирането им, освен справка за складирането им във временни бази на TEXAN за 2023 г.“, се казва в доклада, като се уточнява, че част от складовите единици все още не са инсталирани.

Разследването на прокуратурата се базира на тези одиторски констатации и други документи, според официален източник, запознат с делото.

Проектът, оценен на 220 милиона евро, е съфинансиран от ЕС чрез европейска оперативна програма. През 2023 г. финансовият одитен комитет наложи на EDSNA санкция за връщане на 2,9 милиона евро заради „сериозни нередности“ при договора с TEXAN. Компанията печели търга, въпреки че е предложила павилиони, изчислени да бъдат пет пъти по-скъпи от реалните пазарни цени. В отделен доклад, цитиран от гръцки медии, се посочва, че не може да бъде доказано дали EDSNA е проверила какъв би бил разумният бюджет за центровете за рециклиране, тъй като проведеното пазарно проучване е включвало само две свързани компании, които впоследствие подават единствената оферта и печелят поръчката.

След втори одит, завършен през юли и публикуван за първи път от вестник Катимерини, беше наложена нова санкция от 3 милиона евро – половината от средствата на ЕС, вложени в рециклиращите центрове в трите региона.

Гърция е с печална слава в ЕС заради неспазването на ангажиментите си в областта на рециклирането. Според данни на Евростат от 2022 г. страната рециклира едва около 17% от битовите си отпадъци при средно 49% за целия съюз. Европейската комисия констатира в прегледа на прилагането на екологичните политики за 2025 г., че Гърция няма да изпълни задължението си тази година да рециклира 55% от битовите отпадъци и 65% от опаковките, като вече е пропуснала и целта за 2020 г. от 50% с голяма разлика.

Гърция е една от петте държави в ЕС, които плащат глоби заради нарушения на екологичните политики. Досега страната е превела в Брюксел около 230 милиона евро по такива дела. От 19-те открити наказателни процедури срещу Атина за екологични нарушения, шест са свързани с управлението на отпадъците – от незаконни сметища до неправилно прилагане на законите за опаковките. Междувременно местни неправителствени организации многократно са алармирали за системни проблеми в сектора.