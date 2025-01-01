Агресивен питбул, пуснат свободно да се разхожда без намордник и повод, нападна и уби улична котка в бургаския квартал „Меден рудник”.

Очевидци, заснели безконтролното животно, са сигнализирали властите. Собственикът на кучето е санкциониран и доброволно е предал питомеца на общинския приют, където е поставен под строг надзор.

Мъж пострада при опит да спаси жена си от агресивен питбул

Случаят разбуни духовете сред жителите на квартала, които се тревожат за безопасността на децата и възрастните хора.

Ивайла Василева, която е заснела нападанието на кучето, казва пред NOVA: „От петък, когато пуснах поста, до вчера, когато беше прибрано, кучето беше пуснато и нападаше котки. Има доста убити”. Тя твърди, че и преди кучето свободно се е разхождало. Съседите предупреждавали собственика, но нямало реакция.

„Получихме сигнала и го предадохме към Община Бургас, към БАБХ. Не е само това куче – три са на един и същи собственик. Две женски и едно мъжко”, заяви Пепа Иванова от Обединени за правата на животните.

Питбул нахапа трима души и кучето им в Бургаско

Кучетата били отглеждани на място, на което собственикът не живее. „Буквално се самоотглеждат. Оградата, която видяхме, е толкова счупена, че те сами си излизат и влизат”, обясни Иванова. Информацията е, че постове с въпросните кучета се качват още от април.

„По наши сведения животните се отглеждат за разплод, продават се за организирани боеве. Мъжкото куче, снимано с котката, е в белези. Проверява се дали са регистрирани, чипирани, имат ли ваксини. Предизвикали сме и проверка от БАБХ”, каза още Иванова.