Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Светлозар Патарински и главният държавен ветеринарен инспектор доц. Илиян Костов ще проведат среща с представители на Европейската комисия в Брюксел.

В рамките на разговора ще бъде разгледана актуалната епизоотична обстановка в България и съседните държави, като акцентът ще е върху обсъждането на предимствата и недостатъците при прилагането на ваксинация на дребните преживни животни срещу шарка, като мярка за превенция и ограничаване на разпространението на заболяването, посочват от БАБХ.

На извънредно заседание на Централния епизоотичен съвет към Министерски съвет, свикано от вицепремиера Томислав Дончев на 28 юли, бяха обсъдени мерки за справяне със заболяването по дребните преживни животни.

"За да се справим успешно с разпространението на заболяването, държавата и браншът следва да обединят усилията си в прилагането на по-строги и ефективни мерки. Те включват засилен контрол по границите и решителни действия срещу нелегалната търговия с животни - една от основните причини за разпространението на зарази", посочи на заседанието Томислав Дончев, цитиран от БТА.

Министърът на земеделието и храните Георги Тахов обясни, че са въведени редица мерки за ограничаване на заразата. Беше посочено още, че авансовите плащания от обезщетенията на засегнатите стопани се извършват в рамките на една седмица след установено огнище, още преди приключване на административните процедури за получаване на пълния размер обезщетение.

Контролът върху изкупуването и транспорта на сурово мляко, както и временната забрана за търговия, придвижване и паша на дребни преживни животни в засегнатите общини, остават в сила. Забранено е и посещението на ветеринарни лекари и пробовземачи във фермите, беше посочено на заседанието.