Потушен е пожарът над село Сенокос, който избухна в ранните часове вчера. Това потвърди за БНР директорът на Държавно горско стопанство Симитли Благой Кишев.

През цялата нощ дежурни екипи са били на място, за да не допуснат ново запалване.

Огънят засегна около 10 декара борова гора над селото. Над 50 пожарникари и горски служители, както и десетки доброволци участваха в овладяването на пожара.

По време на гасенето огнеборците откриха голяма нива с канабис, снабдена със система за капково напояване, в непосредствена близост до огнището.

Полицията започна разследване дали запалването е причинено от човешко присъствие в канабисовата нива.