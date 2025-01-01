"Можем да обобщим, че София не е готова за въвеждане на еврото. Всеки един гражданин трябва да вижда всички стойности в евро. Изготвили сме 200 страници становище по темата. Интеграцията в Европейския съюз става с работа. "Спаси София" не саботира важни за града решения, а предлага алтернативи".

Това заяви общинският съветник от "Спаси София" Гергин Борисов преди извънредното заседание на Столичния общински съвет, на което съветниците решават дали да упълномощят кмета Васил Терзиев да избере нова банка за обслужване на общинските средства.

"Това, което трябваше да направи общината е сумите, които са написани в лева да бъдат написани в евро. Търговците са зъдължени да представят цените си в две валути. В Общинския съвет ги домързя да напишат това. Правилният подход беше да разпишем сумите. Ролята на Общинския съвет трябваше да е да помогне за въвеждане на еврото, а не да внедрява допълнителен хаос", посочи общинският съветник от партията Христо Копаранов.