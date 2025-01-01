Хванаха 60-годишен мъж, нападнал и се опитал да ограби възрастен мъж в дома му в плевенското село Стежерово, съобщиха от полицита.

На 22 август е подаден сигнал за нападение в частен дом. На охранителна камера внук е видял, че мъж влиза в къщата на дядо му в селото и го събаря на пода.

Нападнаха и ограбиха 84-годишен мъж във вход на блок

Нападателят е започнал да пребърква джобовете на 86-годишния мъж. Престъплението не било завършено, защото в този момент от охранителната камера се е чул звук, който изплашил извършителят.

Той е напуснал местопрестъплението. След разследване извършителят е задържан за 72 часа и му е повдигнато обвинение.