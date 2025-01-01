Съвременните хора използваме практиката пясъчна мандала като ключ, чрез който да намалим тревожността си, да се заредим положително, да открием нови качества в себе си, да се откажем от вреден навик, да подобрим здравето си, да разрешим вътрешни конфликти, за да станем по-спокойни и уверени, да творим красота, да се учим да се свързваме по-осъзнато с вътрешния си свят. Това каза пред БТА психологът и арт терапевт Виктория Димитрова, която организира в Плевен и София групови занимания за запознаване с практиката пясъчна мандала.

Силата на арт терапията ме е движила през целия ми живот. С течение на времето започнах да споделям този метод в групови и индивидуални практики с хора, които търсят себе си, търсят разнообразие, приключения или нещо ново, което да ги вдъхнови, разкрива Виктория. Така тя постепенно стига до практиката пясъчна мандала. Казва, че тази техника я е привлякла като магнит със своята мекота и тишина, а процесът по творене и рушене й става любим. Това е една достъпна практика, при която талантът за рисуване няма никакво значение, подчертава арт терапевтът.

iStock/Getty Images

За себе си Виктория казва, че, започвайки да се занимава с пясъчна мандала, е станала по-уверена. Тя ми даде повече кураж и сила - това, от което аз съм имала нужда. На друг човек, който пък е твърде смел, може малко да го прибере, докато при мен стана обратното, споделя психологът.

За пясъчната мандала и нейния произход Виктория разказа, че това е будистка практика, при която с помощта на медна фуния (чакпур) и цветен пясък се изработват симетрични фигури (мандали) със символно значение.

Монасите в будистките манастири използват тези пясъчни мандали, за да пресъздадат и онагледят устройството на света, медитирайки. В края на практиката създаденото се разрушава в знак на непривързаност към резултатите от действията ни в света на материята. Техниката показва временния характер на всичко около нас, разказа Виктория и допълни, че в древността хората са използвали мандалите, за да се хармонизират с природата и да й отдадат нужната почит, защото от нея е зависела тяхната прехрана и оцеляване.

В наши дни използването на пясъчната мандала е начин човек да се себеизрази. Според Виктория днес хората се изгубват между правилата, които трябва да спазват, да отговарят на очакванията на обществото, на своите близки и приятели, което с времето задушава или ги превръща в по-примирени. Това не трябва да бъде така, защото човек се изтощава. Затова трябва да потърси начин да се разтовари от ежедневието, за да открие отново себе си. И това не е егоизъм, а профилактика на душевния свят, смята арт терапевтът.

iStock/Getty Images

За заниманията, които организира, Виктория разказа, че в началото представя на участниците интересни факти, свързани с традициите, корените и опита с мандали. Всеки участник след това работи самостоятелно над своя авторска мандала, която сътворява с помощта на чертожни инструменти и впоследствие запълва с цветен пясък.

Самото вглъбяване в процеса задейства успокояването на ума, притихването на емоциите, в участниците навлиза спокойствие, което изчиства вътрешното им пространство от мисли и емоции, които често ни пречат да живеем по-леко и в по-голяма хармония със себе си, каза арт терапевтът.

Тя допълни, че след създаването на мандалите, идва ред на разрушаването им, по принципа на херметизма за противоположните – „всяко нещо съдържа в себе си противоположното, така и тук, в този етап от процеса е време да се отделим от това, което сме създали, и да му вдъхнем нови форми и нов живот, но непривързани“.

Често споделям пред хората, които идват, че тази практика е творческа тренировка за живота – той се мени бързо, промените са неминуеми и все по-често ни се налага бързо да се приспособим към новото, да бъдем гъвкави и възприемчиви, подчерта психологът.