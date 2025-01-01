Детска игра с огън е причината за пожара, избухнал на 23 август в местността Свети Георги над сливенския квартал „Комлука“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

В гасенето са участвали осем екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН) – Сливен, осем служители на Държавното горско стопанство – Сливен, двама общински горски служители, четири екипа на Районното управление – Сливен и доброволци. Спасени са 50 декара смесена гора и пет сгради. Унищожени са пет декара иглолистна гора и 35 декара площи, непригодни за залесяване.

Локализиран е големият пожар в Сливен (СНИМКИ)

От 22 до 25 август екипите на пожарната в Сливен са реагирали на общо 12 сигнала за произшествия. Осигурено е дежурство по време на фестивала в село Жеравна и е оказана техническа помощ в един случай. Пожари в сухи треви и отпадъци са били своевременно ликвидирани от седем екипа на пожарната в Сливен и два екипа от Нова Загора, без да бъдат нанесени щети.

На 22 август, в 15:35 ч., в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в орехова градина край село Самуилово. Огънят е овладян от екип на сливенската пожарна. Унищожени са 12 декара орехови насаждения, а спасени – осем декара прасковена градина. Най-вероятната причина за инцидента е небрежност при боравене с открит огън.