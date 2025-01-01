Голям пожар се разрази в местността „Св. Георги“ в Сливен в обедните часове днес. Към момента огънят е локализиран.

Сигналът за инцидента е получен в 12:43 ч. Огънят е обхванал значителна площ. На място са изпратени пет екипа на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) в Сливен.

БТА

В гасителните дейности активно се включиха и доброволци. На мястото на инцидента отидоха и директорът на РДПБЗН – Сливен, комисар Денчо Чомаков, и началникът на РСПБЗН – Сливен, за да координират действията на екипите.

Усилията на екипите бяха насочени към локализиране на пожара и недопускане на неговото разпространение към близки райони. В 15:50 часа пожарът бе локализиран, като на място останаха дежурни екипи.

БГНЕС

Причините за възникването на пожара, тръгнал над квартал "Комлука" и стигнал до местността „Св. Георги“, тепърва ще се изясняват. Изгорели са между 60 и 80 декара гора, сухи треви и храсти, предаде БНР.

Боровата гора над квартал "Комлука" не се пали за първи път. Преди две години на 15 август мъж, горящ проводници за скрап, запали гората и тогава се наложи да се включи хеликоптер на ВВС, за да овладее огъня. Тази нощ огнището ще се наблюдава от дежурни екипи на пожарната и горското.