Германският вицеканцлер и финансов министър Ларс Клингбайл пристигна на необявено посещение в Киев за преговори с украинското правителство, предадоха ДПА и Ройтерс.
Руският президент Владимир "Путин не трябва да си прави илюзии, че германската подкрепа за Украйна може да се срине", подчерта Клингбайл, който е и лидер на ГСДП.
German Vice Chancellor and Federal Minister of Finance Lars Klingbeil arrived in Kyiv for a visit.#Germany #LarsKlingbeil #Ukraine️ #UkraineRussiaWar #Russia pic.twitter.com/DqB88QP2NO— Ulfh3dnar (@Ulfh3dnar_) August 25, 2025
"Точно обратното: ние оставаме вторият по големина поддръжник на Украйна в световен план и най-големият в Европа", добави той. "Украйна може да продължи да разчита на Германия".
"Става въпрос както за украинската, така и за европейската сигурност", подчерта вицеканцлерът, като отбеляза, че координира с канцлера Фридрих Мерц действията си по подкрепа на Украйна в един потенциален мирен процес.
Клингбайл подчерта необходимостта от "надеждни гаранции за сигурност, които да гарантират траен мир в Украйна".
Очаква се по време на посещението си вицеканцлерът да се срещне с представители на украинското правителство, парламента и гражданското общество.
„Niemand sehnt sich mehr nach Frieden als die Ukrainerinnen und Ukrainer. Auf diesem Weg unterstützt die Bundesregierung die Ukraine. Auch deshalb bin ich heute in Kyjiw. Putin muss seinen brutalen Angriffskrieg endlich beenden.— Bundesministerium der Finanzen (@BMF_Bund) August 25, 2025
След срещата на върха в Белия дом между президента на САЩ Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери миналата седмица, европейските съюзници на Киев работят по гаранции за сигурността на Украйна след края на войната с Русия. Те се считат за ключови за Украйна, която се защитава от три години и половина, отбелязва ДПА.