Липсата на вода се превръща в една от най-болезнените теми това лято.

Един от най-големите водоеми в страната – язовир Батак – е на рекордно ниско ниво. Само за два месеца брегът се е отдръпнал с десетки метри.

"Със сигурност не е заради сушата и липсата на валежи, както изнасят като информация. Според мен причината е лошото управление на водите" , това каза Антон Бояджиев - председател на Рибарско сдружение НИЛЕТ, предава БНТ.

Единствената възможност за напояване на земеделците е язовир Батак и Белмекен, но той отпуска доста по-малко водни обеми.

Преди дни от Националното сдружение за развитие на водоемите алармираха, че след няколко подадени сигнала, в крайна сметка на 14 август от Министерството на околната среда и водите или по-точно Басейнова дирекция-"Източнобеломорски район" са изпратили представители, които да направят оглед на язовир Батак.

От сдружението пишат, че е бил издаден констативен протокол, в който е описано , че водоемът е с ниско ниво и е било установено, че има умряла риба.

"Нищо съществено или по-точно замазване на ситуацията. Бяхме посъветвани да следим бюлетина на водите на страницата на МОСВ. Язовир Батак продължава да се източва всекидневно, като водният обем му е вече около 30%. Язовирът лека-полека си заминава, както и всичко направено за него през последните години. Туризмът също. От тук нататък няма какво друго да се направи, освен протести", пишат още от Националното сдружение за развитие на водоемите.

