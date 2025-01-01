Велосипедист почина след катастрофа, съобщиха от полицията в Бургас.

На 23 август на пътя Бургас – Варна лек автомобил, управляван от 47 годишен мъж, движещ се към с. Равда блъска 77 годишен велосипедист (руски гражданин, постоянно пребиваващ в Несебър), който въпреки оказаните му реанимационни действия от екип на "Спешна помощ", починал.

Водачът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотици, като и двете проби били отрицателни.

Тялото на велосипедистът е откарано в отделение «Съдебна медицина» при УМБАЛ - Бургас за извършване на аутопсия. По случая е образувано досъдебно производство