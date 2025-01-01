През страната ще премине студен атмосферен фронт и от запад на изток облачността ще се увеличава. Валежи от дъжд се очакват в планинските райони в Западна и Централна България. През деня на повече места ще са валежите в Източна България, където и в отделни райони ще са придружени с гръмотевици. Около и след обяд над северозападните райони облачността ще започне да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Ще духа до умерен северозападен вятър, в Източна България от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, за София – около 25°. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. След обяд над масивите в Западна България облачността ще започне да се разкъсва и намалява. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра – около 12°.

Над Черноморието облачността ще е значителна, след обяд – купеста и купесто-дъждовна. На места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Във вторник ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста облачност, повече над Южна България. Ще е почти без валежи, но все пак на отделни места, главно в планинските райони в Югозападна България е възможно да превали краткотраен дъжд.

В сряда ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е от източната четвърт, слаб, в източната половина от страната до умерен. Температурите постепенно ще се повишават.