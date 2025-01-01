80-годишна жена от Дебелец стана жертва на телефонна измама, съобщиха от ОД на МВР.

Жената е подала сигнал за измамата на 22 август. Схемата е "оказване на съдействие на полицията при залавянето на телефонни измамници".

Жената е обяснила, че на 9 август на домашния ѝ телефон се е обадил непознат, който се представил за униформен.

Тя е сложила наличните си пари в торбичка и ги оставила на предварително посочено място пред дома си.