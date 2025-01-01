Възрастни жени хвърлиха 100 000 лв. и валута на телефонни измамници, съобщиха от полицията.

Измамниците са се представили за полицаи и са поискали „съдействие за залавяне на престъпници“.

В неделя жителка на Хисаря предала пред дома си 46 000 лева на непознат. Благодарение на активните оперативно-издирвателни действия, само три дни по-късно разследващите стигнали до 75-годишния „куриер“ на измамниците. При задържането му у него е открита и малка част от сумата, която той отделил за себе си като „комисионна“.

Сходна измама бе предотвратена вчера в пловдивския квартал „Гагарин“. Пенсионерка хвърлила през терасата си пакет, съдържащ над 5000 лева, 11 600 канадски долара и 4700 британски лири. Благодарение на бързата реакция на полицията същия ден е задържан 63-годишен мъж, влязъл в ролята на посредник. У него е открит целият пакет с парите и валутата.

Документирането на двете досъдебни производства продължава под надзора на Районната прокуратура – Пловдив.