Националният статистически институт (НСИ) ще обяви на 3 февруари за първи път предварителната оценка на инфлацията в България през януари - т.нар. "флаш инфлация", която предоставя ранна информация за темповете на инфлация преди публикуването на окончателните и детайлни статистически данни. Това съобщи в интервю за БТА председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов. Така от следващия месец и ние ще можем да се сравним с другите 20 страни от еврозоната, коментира доц. Атанасов. Той обясни, че от няколко месеца експертите на НСИ изчисляват "флаш инфлация" пилотно, без да се публикуват данните.

Ден преди националната статистика да даде данните за инфлацията за декември и за цялата 2025 г. председателят на НСИ отбеляза, че от Евростат обявиха миналата седмица данните за цялата еврозона и според тях инфлацията за годината с натрупване е 2 на сто. Най-ниска е годишната инфлация според експресните оценки в Кипър - 0,1 на сто, а най-висока е в Словакия - 4,1 на сто и Австрия - 3,9 на сто.

Към януари 2026 г. оценките на НСИ показват, че тенденциите при цените остават на устойчиви и предвидими нива без признаци за необосновано ускорение, посочи доц. Атанасов.

Председателят на НСИ съобщи, че както всяка година, така и тази ще има актуализация на потребителската кошница, с която се мери инфлацията, на база реалното потребление на домакинствата, но допълни, че през 2026 г. се въвежда нова версия на класификацията на разходите (COICOP), което ще доведе до прегрупиране на определени стоки.

И тази година Калкулаторът на личната инфлация е достъпен на сайта на НСИ и позволява на всеки да въведе своите разходи за месец и година и да изчисли личната си инфлация. В момента адаптираме инструмента да изчислява в евро и да съответства на новата класификация на разходите, каза председателят на НСИ и добави, че друга промяна в него няма.

Той съобщи, че от тази година ще може при производството на данните за инфлацията пилотно да бъдат включени и цените, които НСИ получава от големите търговски вериги, а от следващата година вече тези данни ще бъдат официално ползвани. Това ще ни позволи да изчисляваме инфлацията по нов, по-прецизен начин, отбеляза председателят на НСИ.

БТА

До края на годината трябва да бъде готова информационната система на Единната входна точка, в която фирмите вече ще подават годишните си отчети само на едно място, като се очаква системата да заработи от 1 януари 2027 г., каза още доц. Атанасов.

През 2026 г. българската национална статистика преминава през ключов етап, белязан от пълноправното членство на страната в еврозоната и високо международно признание. Председателят на НСИ беше избран за член на Бюрото на Комитета по статистика към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за 2026 г. Доц. Атанасов изтъкна, че това е изключително признание и е прецедент, тъй като досега държава кандидатка не е имала свой представител в този ръководен орган. Изборът е признание за качеството и обективността на българската статистика след успешни мисии на ОИСР в София през 2023 и 2024 г.

Участието в Бюрото на Комитета по статистика означава, че България ще има пряко влияние при определянето на приоритетните дейности на Комитета и статистическите области от значение за международната общност, посочи председателят на НСИ. В този ред на мисли, вярвам, че и страната ни е все по-близо до членството в ОИСР, защото България вече е част от групата на държавите, които активно участват в определянето на глобалните стандарти за официалната статистика - стандарти, основани на данни, прозрачност и доверие, коментира още доц. Атанасов.